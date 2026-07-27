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Борис Джонсон зняв документальний фільм із передової в Україні

27 липня 2026, 18:24
Борис Джонсон зняв документальний фільм із передової в Україні
Фото: з вільних джерел
У стрічці він показав життя в зоні бойових дій та закликав до подальшої підтримки України з боку Заходу.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив документальний фільм про війну в Україні, для зйомок якого відвідав прифронтові райони. Метою стрічки стало привернення уваги британської аудиторії до війни та необхідності подальшої підтримки України.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

90-хвилинний фільм Boris Johnson: Into Ukraine's Kill Zone знімали під час неанонсованої поїздки Джонсона до України. Автори стрічки показали наслідки російських обстрілів, життя цивільних поблизу фронту та роботу українських військових.

За інформацією видання, екс глава британського уряду особисто побував у зоні бойових дій. Під час однієї з ночівель його розбудили звуки атаки російських дронів по сусідньому будинку. В іншому епізоді українські військові продемонстрували йому саморобний вибуховий пристрій, запевнивши, що він безпечний, оскільки детонатор ще не встановлено.

У фільмі також показано повсякденне життя українців, які залишаються поблизу лінії фронту, попри постійну загрозу обстрілів. Один із найемоційніших моментів стрічки — розмова Джонсона з місцевою жителькою, яка, показуючи зруйновані будинки, запитала, що зробив би він, якби опинився під бомбардуванням.

Як зазначає видання, документальна стрічка вийшла стриманою за стилем і зосередженою насамперед на реаліях війни, а не на постаті самого Джонсона. Фільм став черговою демонстрацією його послідовної підтримки України, яку він публічно висловлює від початку повномасштабного російського вторгнення.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон залишається одним із найпослідовніших західних політиків, які відкрито підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення росії.

Саме за його прем'єрства Лондон став одним із ключових союзників Києва, активно постачаючи зброю, запроваджуючи санкції проти рф та надаючи фінансову й військову допомогу.

 
фільмУкраїнаБорис Джонсон

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