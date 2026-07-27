Іран відкинув заяви про переговори зі США

У Тегерані водночас наголосили, що дипломатичні контакти через посередників тривають.

Іран заявив, що не звертався до США з проханням відновити переговори, попри заяви Вашингтона про готовність дати дипломатії шанс після двох тижнів авіаударів. Тегеран також наголосив, що продовжує контролювати Ормузьку протоку.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп призупинив кампанію авіаударів по Ірану після 13 ночей атак. Американська сторона пояснила це рішення оцінкою військового командування, яке повідомило, що перелік основних цілей майже вичерпано, а запаси боєприпасів для систем протиповітряної оборони скорочуються.

На тлі паузи в бойових діях ціни на нафту знизилися: вартість Brent впала більш ніж на 8%, опустившись нижче 89 доларів за барель після нещодавнього зростання понад 100 доларів.

Водночас Іран заперечив інформацію про нібито прохання до Вашингтона повернутися до переговорів. Представник МЗС країни Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про звернення Тегерана до США є "сфабрикованими". За його словами, контакти між сторонами через посередників тривають, але Іран не ініціював нового переговорного процесу.

У Тегерані водночас зазначили, що не відмовляються від дипломатичних каналів, але продовжують наполягати на власних умовах у можливому врегулюванні конфлікту.

Натомість Трамп може заявити перемогу над Іраном і завершення війни.