Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран відкинув заяви про переговори зі США

27 липня 2026, 17:37
Іран відкинув заяви про переговори зі США
Фото: reuters.com
У Тегерані водночас наголосили, що дипломатичні контакти через посередників тривають.

Іран заявив, що не звертався до США з проханням відновити переговори, попри заяви Вашингтона про готовність дати дипломатії шанс після двох тижнів авіаударів. Тегеран також наголосив, що продовжує контролювати Ормузьку протоку.

За даними Reuters, президент США Дональд Трамп призупинив кампанію авіаударів по Ірану після 13 ночей атак. Американська сторона пояснила це рішення оцінкою військового командування, яке повідомило, що перелік основних цілей майже вичерпано, а запаси боєприпасів для систем протиповітряної оборони скорочуються.

На тлі паузи в бойових діях ціни на нафту знизилися: вартість Brent впала більш ніж на 8%, опустившись нижче 89 доларів за барель після нещодавнього зростання понад 100 доларів.

Водночас Іран заперечив інформацію про нібито прохання до Вашингтона повернутися до переговорів. Представник МЗС країни Есмаїл Багаї заявив, що повідомлення про звернення Тегерана до США є "сфабрикованими". За його словами, контакти між сторонами через посередників тривають, але Іран не ініціював нового переговорного процесу.

У Тегерані водночас зазначили, що не відмовляються від дипломатичних каналів, але продовжують наполягати на власних умовах у можливому врегулюванні конфлікту.

Натомість Трамп може заявити перемогу над Іраном і завершення війни

 
СШАІран

Останні матеріали

Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 липня 2026, 09:40
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється