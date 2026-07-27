У Парижі чоловік із ножем напав на перехожих: троє поранених

Французькі правоохоронці з'ясовують мотиви нападника, який після затримання зробив релігійну заяву.

У північній частині Парижа чоловік із ножем напав на перехожих, внаслідок чого постраждали троє людей.

Правоохоронці перевіряють, чи міг напад бути скоєний з ісламістських мотивів, однак закликають не робити передчасних висновків, пише газета Le Figaro.

Напад стався близько 11:30 неподалік станції метро Порт-де-Кліші. Озброєний ножем чоловік атакував людей просто на вулиці.

За попередніми даними, двоє постраждалих перебувають у критичному стані, ще одна людина дістала поранення.

Першим нападника зупинив поліцейський, який у цей момент не перебував на службі й випадково опинився поруч. Згодом на місце прибули інші правоохоронці та затримали зловмисника.

У соцмережах поширилися відео, на яких видно, як чоловік із ножем переслідує людей, а після затримання заявляє, що "діяв за наказом Аллаха".

Втім, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс закликав утриматися від поспішних висновків щодо мотивів нападу до завершення розслідування.

За інформацією джерела, близького до слідства, затриманий має психічні розлади. Його особу та можливі мотиви дій наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, цими вихідними у Берліні фургон в'їхав у натовп під час ЛГБТ-заходу. За попередніми даними, він міг мати контакти з ісламістським середовищем.