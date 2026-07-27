Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Парижі чоловік із ножем напав на перехожих: троє поранених

27 липня 2026, 15:46
У Парижі чоловік із ножем напав на перехожих: троє поранених
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
Французькі правоохоронці з'ясовують мотиви нападника, який після затримання зробив релігійну заяву.

У північній частині Парижа чоловік із ножем напав на перехожих, внаслідок чого постраждали троє людей. 

Правоохоронці перевіряють, чи міг напад бути скоєний з ісламістських мотивів, однак закликають не робити передчасних висновків, пише газета Le Figaro.

Напад стався близько 11:30 неподалік станції метро Порт-де-Кліші. Озброєний ножем чоловік атакував людей просто на вулиці.

За попередніми даними, двоє постраждалих перебувають у критичному стані, ще одна людина дістала поранення.

Першим нападника зупинив поліцейський, який у цей момент не перебував на службі й випадково опинився поруч. Згодом на місце прибули інші правоохоронці та затримали зловмисника.

У соцмережах поширилися відео, на яких видно, як чоловік із ножем переслідує людей, а після затримання заявляє, що "діяв за наказом Аллаха".

Втім, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс закликав утриматися від поспішних висновків щодо мотивів нападу до завершення розслідування.

За інформацією джерела, близького до слідства, затриманий має психічні розлади. Його особу та можливі мотиви дій наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, цими вихідними у Берліні фургон в'їхав у натовп під час ЛГБТ-заходу. За попередніми даними, він міг мати контакти з ісламістським середовищем.

 
ФранціяПарижнапад

Останні матеріали

Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 липня 2026, 09:40
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється