москва заявила, що не отримувала нових пропозицій щодо припинення війни

Пєсков назвав повідомлення про такі ініціативи лише медійними спекуляціями.

росія не отримувала жодних конкретних пропозицій щодо нових переговорних форматів або мирного врегулювання війни проти України.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, інформація про нібито нові мирні ініціативи останніми днями поширюється у медіа, однак офіційного підтвердження або деталей таких пропозицій у москви немає.

"Ця інформація з'явилася кілька днів тому, але поки що це лише медійні спекуляції. Конкретних деталей щодо цього питання немає, як і немає жодних конкретних нових пропозицій", – сказав Пєсков журналістам.

Водночас представник кремля заявив, що європейські країни нібито не можуть виступати посередниками у можливих мирних переговорах між росією та Україною.

Раніше повідомлялося, що українські та американські посадовці обговорювали можливість нового формату припинення вогню. За даними джерел, пропозиції щодо можливого повітряного перемир’я могли бути передані російській стороні.