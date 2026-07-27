У Литві збудують завод із складання танків Leopard за €30 млн

Завод зведуть у Каунаській вільній економічній зоні на площі майже 10 гектарів.

У Каунасі збудують завод із складання та ремонту танків Leopard 2A8 вартістю близько €30 млн.

Про це повідомила компанія YIT.

Будівельна компанія YIT Lietuva підписала угоду з Lithuania Defence Services – спільним підприємством Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann. Завод зведуть у Каунаській вільній економічній зоні на площі майже 10 гектарів. Початок будівництва заплановано на серпень, завершення – на листопад 2027 року.

"Цей проєкт є значущим не лише для нашої компанії, а й для Литви в цілому. Він сприятиме зміцненню оборонної інфраструктури та відіграватиме важливу роль у забезпеченні технічної готовності Збройних сил Литви в майбутньому", – зазначив генеральний директор YIT Lietuva Кястутіс Ванагас.