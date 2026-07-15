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Науседа: росія готує атаки на критичну інфраструктуру Литви

15 липня 2026, 18:21
Науседа: росія готує атаки на критичну інфраструктуру Литви
джерело pravda
Президент Литви наголосив, що неможливо визначити конкретне місце й час можливої атаки.

Влада Литви має розвідувальні дані про нові плани росії, зокрема щодо можливих атак на критичну інфраструктуру країни.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

За словами Науседи, путін, як і раніше, хоче "перевірити єдність НАТО" і планує провокації проти Польщі та країн Балтії. З цією метою рф готує локальні операції проти об'єктів критичної інфраструктури регіону із застосуванням як звичайних, так і інших засобів.

Президент Литви наголосив, що неможливо визначити конкретне місце й час можливої атаки. "Інша сторона може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки або ймовірну мету", – пояснив він. Науседа підтвердив, що Литва вже посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури. "Йдеться про кінетичні операції – не про масштабні дії, а про точкові кінетичні операції, які з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури", – наголосив він.

ЛитваГітанас Науседаросія загроза

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