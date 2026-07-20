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У Литві попередили, що путін готує нову ескалацію проти Балтії або Польщі

20 липня 2026, 15:48
У Литві попередили, що путін готує нову ескалацію проти Балтії або Польщі
з вільних джерел
Литовський міністр наголосив, що спецслужби та військові щодня аналізують розвідувальні дані й координують дії з партнерами по НАТО.

Через те що росія досі не досягла перемоги у війні проти України, путін готує нову ескалацію – ймовірно, проти Балтійського регіону або Польщі.

Про це в ефірі LRT Radio сказав міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

За його словами, російське суспільство ставить запитання кремлю про те, чому в росії лунають вибухи й бракує палива та де ж "обіцяна перемога". "кремлю потрібна нова ескалація, якийсь новий успіх, і Балтійський регіон та Польща, є найближчою ціллю в цьому випадку", – стверджує Каунас.

Литовський міністр наголосив, що спецслужби та військові щодня аналізують розвідувальні дані й координують дії з партнерами по НАТО, щоб вчасно зреагувати на можливі гібридні загрози. Він додав, що росія дедалі частіше висуває безпідставні звинувачення на адресу балтійських держав, однак реальних приводів для цього немає.

Нагадаємо, The Telegraph із посиланням на джерела в розвідці та НАТО писало, що США попередили Польщу про плани росії організувати збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість Альянсу. Наприкінці червня НАТО також отримало розвідувальні дані про підготовку росією провокацій проти країн Балтії та Польщі – ризик зріс після українських ударів по цілях у москві та Санкт-Петербурзі.

НАТОВладімір ПутінЛитваросія загроза

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