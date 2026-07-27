Ісландія проведе референдум про відновлення переговорів з ЄС

29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Ісландія готується до референдуму щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, а опозиція закликає не допустити зовнішнього впливу на голосування.

Про це в інтерв'ю Politico заявила лідерка правоцентристської Партії незалежності Гудрун Гафстейнсдоттір.

Політикиня, яка виступає проти членства країни в ЄС, наголосила, що рішення має ухвалювати виключно ісландський народ.

"Надзвичайно важливо, щоб це рішення залишалося за ісландцями. Люди повинні мати можливість пройти через цей процес без зовнішнього впливу", – заявила вона. За її словами, незалежність має особливе значення для країни, яка є суверенною державою лише близько ста років.

29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС. Голосування не означатиме автоматичного приєднання до Євросоюзу – воно визначить лише, чи варто поновлювати переговорний процес. Будь-яка майбутня угода про членство також потребуватиме окремого всенародного референдуму.

За даними соціологічних опитувань, прихильники й противники відновлення переговорів мають майже однакову підтримку. Водночас більшість ісландців, як і раніше, виступає проти повноправного членства в ЄС.

Останніми місяцями перспективу повернення Ісландії до переговорів позитивно оцінили низка європейських політиків. Лідерка групи Renew Europe у Європарламенті Валері Ає закликала спростити процес вступу країни до ЄС, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Брюссель буде готовий до такого кроку, а глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що Рейк'явіку «немає чого втрачати» від відновлення переговорів.

Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році після фінансової кризи, однак у 2015 році за власною ініціативою припинила переговори, пояснивши це проблемами єврозони. Нині країна вже інтегрована з Євросоюзом через Європейську економічну зону та Шенгенську зону, а більшість її зовнішньої торгівлі припадає саме на держави ЄС.