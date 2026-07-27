Зеленський заявив, що Іран фактично воює проти України

Зеленський відповів на погрози Ірану.

Президент Зеленський заявив, що Іран фактично вже атакував Україну, ще на початку повномасштабної війни передавши росії дрони "Шахед" та ліцензії на їх виробництво.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

"Іран у перший рік війни відкрив нову сторінку: передав росії нову технологію. Це були дрони Shahed. У перший рік вони передали тисячі цих дронів. Потім передали ліцензії. Що вони зробили? Вони атакували нас? Думаю, так. Отже, вони вже це зробили", – зазначив глава держави. Зеленський наголосив, що Україна має бути обережною і не відкривати новий фронт, але закликав "дивитися на ситуацію чесно". "Іранці та північнокорейці вже атакували нас. Я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми маємо бути готовими до всього", – сказав він.

У ніч на 25 липня СБУ завдала ударів по цілях у Каспійському морі, серед яких вантажне судно Port Olya 2 і суховантаж Begey, що використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і росією, а також ракетний катер "Молния" та нафтодобувна платформа родовища "Філановського". У відповідь МЗС Ірану "рішуче засудило збройний напад" на іранське судно. Голова Комісії з питань національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі погрозив: "Україна незабаром може зрозуміти, що Іран не залишає жодних дій без відповіді. Список тих, хто припустився прорахунку, продовжує зростати!"

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атака на іранське торгове судно в Каспійському морі не залишиться без реакції. За словами іранської сторони, внаслідок інциденту стався вибух, у результаті якого загинув один моряк, а ще один член екіпажу отримав поранення.