Макрон скликає кризову нараду щодо лісових пожеж

Нарада під головуванням Макрона відбудеться о 10:00.

У понеділок, 27 липня, президент Франції Еммануель Макрон проведе міжвідомчу кризову нараду щодо лісових пожеж, які охопили кілька департаментів країни.

Про це повідомляє BFMTV.

Нарада під головуванням Макрона відбудеться о 10:00 у Міністерстві внутрішніх справ. Через неї довелось скасувати заплановані урядові заходи. Паралельно Міністерство економіки терміново скликає фахівців туристичного, енергетичного, телекомунікаційного та страхового секторів для оцінки наслідків пожеж у департаментах Ланди та Жиронда. Метою наради є визначення пріоритетних потреб та забезпечення безперервності економічної діяльності в постраждалих районах.