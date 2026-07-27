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CУСПІЛЬСТВО

Макрон скликає кризову нараду щодо лісових пожеж

27 липня 2026, 09:31
Макрон скликає кризову нараду щодо лісових пожеж
Фото: з вільного доступу
Нарада під головуванням Макрона відбудеться о 10:00.

У понеділок, 27 липня, президент Франції Еммануель Макрон проведе міжвідомчу кризову нараду щодо лісових пожеж, які охопили кілька департаментів країни.

Про це повідомляє BFMTV.

Нарада під головуванням Макрона відбудеться о 10:00 у Міністерстві внутрішніх справ. Через неї довелось скасувати заплановані урядові заходи. Паралельно Міністерство економіки терміново скликає фахівців туристичного, енергетичного, телекомунікаційного та страхового секторів для оцінки наслідків пожеж у департаментах Ланди та Жиронда. Метою наради є визначення пріоритетних потреб та забезпечення безперервності економічної діяльності в постраждалих районах.

ФранціяпожежаЕмануель Макрон

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