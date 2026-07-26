Франція у вогні: 200 тисяч людей евакуйовані через пожежі

Пожежа вже знищила вже близько 42 тисяч гектарів території.

У Франції через масштабну лісову пожежу на південному заході країни евакуювали близько 220 тисяч людей.

Вогонь продовжує поширюватися та наближається до району Бордо, пише France24.

За даними місцевої влади, останні евакуації провели у населених пунктах поблизу Бордо. Також через загрозу від пожеж перекрили близько 60 км автомагістралі A63, яка з'єднує Бордо з іспанським кордоном.

Паралельно десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки через інші лісові пожежі у Франції та центральній Іспанії.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що головну пожежу на південному заході країни буде складно швидко взяти під контроль.

"Пожежу вдасться приборкати лише через тривалий час", – сказав він в інтерв'ю газеті La Tribune.

За словами міністра, евакуйовані мешканці та туристи не зможуть повернутися до своїх будинків, доки рятувальники не локалізують займання.

За інформацією регіональної префектури, пожежа вже знищила близько 42 тисяч гектарів лісу та територій. Це одна з найбільших лісових пожеж у Франції з часів Другої світової війни.

Для порівняння, масштабна пожежа 1949 року в цьому ж регіоні знищила близько 50 тисяч гектарів.

Рятувальні служби продовжують боротьбу з вогнем, а влада закликає людей дотримуватися евакуаційних заходів через небезпеку подальшого поширення пожежі.

Крім того, Іспанія ввела надзвичайний режим через масштабні лісові пожежі.