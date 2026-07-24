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Іспанія ввела надзвичайний режим через масштабні лісові пожежі

24 липня 2026, 12:07
Іспанія ввела надзвичайний режим через масштабні лісові пожежі
Фото: reuters
Вогонь змусив евакуювати понад 10 тисяч людей.

Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні через масштабні лісові пожежі, які охопили західні райони автономної спільноти Мадрид і наблизилися до провінції Авіла.

Рішення ухвалили після того, як майже одночасно виникли три великі осередки займання: два поблизу міста Вілья-дель-Прадо та ще один у районі Сан-Мартін-де-Вальдейглесіас, пише El Pais.

Ситуацію ускладнюють сильна спека, суха погода та поривчастий вітер, через які вогонь швидко поширюється, а місцевим службам важко самостійно впоратися з наслідками пожеж.

За даними влади, з небезпечних районів уже евакуювали понад 10 тисяч людей. До ліквідації наслідків залучили понад 270 рятувальників, близько 40 одиниць наземної техніки та військові підрозділи з надзвичайних ситуацій (UME).

Надзвичайний режим на національному рівні в Іспанії запроваджують лише у виняткових випадках. Востаннє такий рівень реагування оголошували у 2025 році під час масштабного відключення електроенергії.

Водночас боротьба з пожежами триває і в інших регіонах країни. Один із найбільших осередків, розташований на північ від Мадрида, уже знищив понад 30 гектарів природних територій.

 

 

Іспаніянадзвичайний режим

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