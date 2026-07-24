Іспанія ввела надзвичайний режим через масштабні лісові пожежі

Вогонь змусив евакуювати понад 10 тисяч людей.

Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні через масштабні лісові пожежі, які охопили західні райони автономної спільноти Мадрид і наблизилися до провінції Авіла.

Рішення ухвалили після того, як майже одночасно виникли три великі осередки займання: два поблизу міста Вілья-дель-Прадо та ще один у районі Сан-Мартін-де-Вальдейглесіас, пише El Pais.

Ситуацію ускладнюють сильна спека, суха погода та поривчастий вітер, через які вогонь швидко поширюється, а місцевим службам важко самостійно впоратися з наслідками пожеж.

За даними влади, з небезпечних районів уже евакуювали понад 10 тисяч людей. До ліквідації наслідків залучили понад 270 рятувальників, близько 40 одиниць наземної техніки та військові підрозділи з надзвичайних ситуацій (UME).

Надзвичайний режим на національному рівні в Іспанії запроваджують лише у виняткових випадках. Востаннє такий рівень реагування оголошували у 2025 році під час масштабного відключення електроенергії.

Водночас боротьба з пожежами триває і в інших регіонах країни. Один із найбільших осередків, розташований на північ від Мадрида, уже знищив понад 30 гектарів природних територій.