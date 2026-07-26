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У США пояснили, чому Трамп призупинив удари по Ірану

26 липня 2026, 19:18
У США пояснили, чому Трамп призупинив удари по Ірану
Джерело: pixabay
У Вашингтоні заявили, що Трамп хоче дати Тегерану можливість для переговорів.

Президент США Дональд Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати можливість для дипломатичних переговорів. 

Про це заявив посол США в ООН Майк Волц в інтерв'ю телеканал Fox News.

За словами дипломата, рішення про паузу після 13 ночей поспіль американських ударів було ухвалене для того, щоб Тегеран отримав шанс повернутися до переговорного процесу.

"Він надає переговорам певний простір, дає їм трохи свободи", – сказав Волц.

Водночас посол не уточнив, про які саме переговори йдеться та на якому етапі вони перебувають.

Упродовж вихідних між США та Іраном спостерігалося затишшя у бойових діях.

Коментуючи паузу, високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що президент і раніше наголошував на пріоритетності дипломатії, однак водночас продемонстрував Ірану наслідки відмови від конструктивного діалогу.

"Президент завжди чітко заявляв, що віддає перевагу дипломатії, але він показав Ірану, що станеться, якщо той не підійде до переговорів серйозно", – зазначив представник Білого дому.

Зазначимо, що цими вихідними Трамп поставив на паузу операцію проти Ірану.

 
СШАвійнаІран

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