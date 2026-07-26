Ізраїль завдав удару по керівнику безпекової структури Хамас

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

Внаслідок атаки загинув керівник служби внутрішньої безпеки ХАМАС у цьому районі та його помічник.

Внаслідок ізраїльського авіаудару по центральній частині сектору Гази загинув високопоставлений представник служби внутрішньої безпеки, яку контролює угруповання Хамас, а також його помічник.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними агентства, удар стався у районі Дейр-ель-Балаха. Ціллю атаки був автомобіль, у якому перебували представники структури безпеки Хамас.

Медики та представники Міністерства внутрішніх справ, підконтрольного Хамас, заявили, що загинули полковник Ваель Ель-Ледаві, керівник служби внутрішньої безпеки в центральній частині Гази, та майор Рамез Абу Зрайк.

Ізраїльські військові підтвердили, що завдали удару по представниках Хамас, однак не надали додаткових деталей щодо операції.

Останніми місяцями Ізраїль неодноразово заявляв про ліквідацію представників структур, пов’язаних із ХАМАС, зокрема високопосадовців його силових підрозділів.

У Хамас стверджують, що удари по поліцейських і безпекових структурах спрямовані на дестабілізацію ситуації в секторі Гази та порушують умови перемир’я, укладеного за посередництва США у жовтні.

Попри припинення масштабних бойових дій, Ізраїль і надалі завдає майже щоденних ударів по цілях у секторі Гази. Водночас бойовики в Газі заявляли про загибель чотирьох ізраїльських військових за цей період.