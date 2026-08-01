У США сперечаються через право Ізраїлю блокувати передачу спільної зброї Україні

Критики побоюються, що розширення такої практики може обмежити доступ України до окремих видів американської зброї.

Право Ізраїлю накладати вето на передачу третім країнам озброєнь, створених у межах спільних програм зі США, стало предметом суперечок у Конгресі на тлі обговорення нового оборонного законопроєкту.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Видання нагадує, що у 2023 році Ізраїль заблокував передачу Україні батарей протиракетної оборони "Залізний купол", які перебували у США та були оплачені американським бюджетом. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скористався правом вето, передбаченим угодою про спільне виробництво системи.

Ізраїль пояснював своє рішення ризиком потрапляння технологій до Ірану. Водночас у Тель-Авіві зазначали, що натомість повернули США батареї Patriot, які можна було передати Україні.

За даними WP, тепер американські законодавці пропонують поширити співпрацю США та Ізраїлю на нові напрями, зокрема штучний інтелект, кібербезпеку, біологічний захист і системи спрямованої енергії. Відповідні положення містить оборонний законопроєкт, який уже схвалила Палата представників.

Опоненти ініціативи побоюються, що аналогічне право Ізраїлю блокувати експорт може поширитися і на нові види спільно розроблених озброєнь.

"Ракетні системи, які ми хотіли передати Україні, були розміщені на південному заході США й оплачені американськими платниками податків, але Ізраїль наклав на це вето", – заявив сенатор-демократ Кріс Ван Голлен.

Видання зазначає, що дискусія збіглася з візитами до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та президента України Володимира Зеленського, які звернулися до США з проханням про подальшу військову підтримку.

За інформацією видання, під час зустрічі із Зеленським президент Дональд Трамп заявив, що Україні буде складно отримати запитувані 300 ракет-перехоплювачів Patriot, оскільки їх активно витрачають через війну між Ізраїлем та Іраном.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачить проблеми в тому, що Ізраїль має право вето на експорт спільно вироблених озброєнь, наголосивши, що такі обмеження є типовими для міжнародних оборонних програм. Він також підтримав поглиблення співпраці між оборонними галузями США та Ізраїлю.