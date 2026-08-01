росія втратила рекордну кількість військових у липні – Генштаб ЗСУ
У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць росія втратила 42 860 військових.
Таким чином липень став рекордним за кількістю втрат особового складу армії РФ у 2026 році.
За інформацією Генштабу, щомісячна динаміка втрат російських військ виглядає так:
-
січень – 31 710 осіб;
-
лютий – 26 090;
-
березень – 31 960;
-
квітень – 32 980;
-
травень – 33 760;
-
червень – 39 290;
-
липень – 42 860.
Загалом за перші сім місяців 2026 року, за оцінками Генштабу, російська армія втратила 238 650 військовослужбовців. Це найбільший сукупний показник втрат за аналогічний період року від початку повномасштабної війни.