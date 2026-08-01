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росія втратила рекордну кількість військових у липні – Генштаб ЗСУ

01 серпня 2026, 15:43
росія втратила рекордну кількість військових у липні – Генштаб ЗСУ
Фото: ukr.media
Загалом за сім місяців року втрати особового складу РФ сягнули майже 239 тисяч осіб.

У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат у живій силі від початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць росія втратила 42 860 військових.

Таким чином липень став рекордним за кількістю втрат особового складу армії РФ у 2026 році.

За інформацією Генштабу, щомісячна динаміка втрат російських військ виглядає так:

  • січень – 31 710 осіб;

  • лютий – 26 090;

  • березень – 31 960;

  • квітень – 32 980;

  • травень – 33 760;

  • червень – 39 290;

  • липень – 42 860.

Загалом за перші сім місяців 2026 року, за оцінками Генштабу, російська армія втратила 238 650 військовослужбовців. Це найбільший сукупний показник втрат за аналогічний період року від початку повномасштабної війни.

 
Росіявійна

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