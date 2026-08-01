Дрони атакували російській нафтопереробний завод у Башкортостані

Над підприємством здійнялися стовпи чорного диму, повідомляють про кілька осередків займання.

Уранці 1 серпня безпілотники атакували російське місто Уфа в Башкортостані. Після атаки на території промислової зони виникла пожежа, повідомляють про загоряння на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Про атаку заявив глава Башкортостану Радій Хабіров.

За його словами, російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку, однак уламки збитого безпілотника впали на територію промзони, що спричинило задимлення.

Водночас моніторингові канали повідомляють про займання на НПЗ "Башнєфть-Уфанєфтєхім".

За даними російськфх ЗМІ та Supernova+, над підприємством видно щонайменше два стовпи чорного диму, а на території заводу зафіксували кілька осередків пожежі.

Російська влада заявила, що постраждалих немає, а екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Башнєфть-Уфанєфтєхім" є частиною Уфімського нафтопереробного комплексу компанії "роснєфть". Підприємство має потужність близько 8,2 млн тонн переробки нафти на рік і виробляє моторне паливо, нафтовий кокс, зріджені гази, сірку та інші нафтопродукти.

Разом із заводами "Башнєфть-Новойл" та "Башнєфть-УНПЗ" комплекс має загальну потужність близько 23,5 млн тонн нафти на рік.

Зазначається, що це вже не перша атака дронів на нафтопереробні підприємства Уфи. Попередні удари по місцевих НПЗ фіксувалися 25 червня та 8 липня. Відстань від Уфи до кордону з Україною становить близько 1500 кілометрів.