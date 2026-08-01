Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони атакували російській нафтопереробний завод у Башкортостані

01 серпня 2026, 14:17
Дрони атакували російській нафтопереробний завод у Башкортостані
Фото: dumskaya.net
Над підприємством здійнялися стовпи чорного диму, повідомляють про кілька осередків займання.

Уранці 1 серпня безпілотники атакували російське місто Уфа в Башкортостані. Після атаки на території промислової зони виникла пожежа, повідомляють про загоряння на одному з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

Про атаку заявив глава Башкортостану Радій Хабіров.

За його словами, російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку, однак уламки збитого безпілотника впали на територію промзони, що спричинило задимлення.

Водночас моніторингові канали повідомляють про займання на НПЗ "Башнєфть-Уфанєфтєхім". 

За даними російськфх ЗМІ та Supernova+, над підприємством видно щонайменше два стовпи чорного диму, а на території заводу зафіксували кілька осередків пожежі.

Російська влада заявила, що постраждалих немає, а екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

"Башнєфть-Уфанєфтєхім" є частиною Уфімського нафтопереробного комплексу компанії "роснєфть". Підприємство має потужність близько 8,2 млн тонн переробки нафти на рік і виробляє моторне паливо, нафтовий кокс, зріджені гази, сірку та інші нафтопродукти.

Разом із заводами "Башнєфть-Новойл" та "Башнєфть-УНПЗ" комплекс має загальну потужність близько 23,5 млн тонн нафти на рік.

Зазначається, що це вже не перша атака дронів на нафтопереробні підприємства Уфи. Попередні удари по місцевих НПЗ фіксувалися 25 червня та 8 липня. Відстань від Уфи до кордону з Україною становить близько 1500 кілометрів.

 
РосіяНПЗ

Останні матеріали

Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється