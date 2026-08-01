Країни ЄС вимагають термінових заходів після масового прориву мігрантів у Сеуту

Лідери країн Європейського Союзу закликали до негайної та скоординованої реакції на міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута.

Двадцять дві країни Європейського Союзу закликали керівництво ЄС терміново узгодити спільні дії через ситуацію в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся з масовим напливом нелегальних мігрантів.

Про це йдеться у спільному листі лідерів держав до президента Європейської ради Антоніу Кошти, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головування Ради ЄС.

Документ підписали, зокрема, керівники Литви, Латвії, Естонії, Італії, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Греції, Нідерландів, Швеції, Данії, Фінляндії, Угорщини та інших країн ЄС.

У листі лідери наголосили, що Європа має не допустити ситуацій, коли масові незаконні перетини зовнішніх кордонів або використання міграції як інструменту тиску створюють враження доступності нелегального в’їзду до Євросоюзу.

"Неконтрольована міграція підриває довіру до спільної політики ЄС та може стимулювати нові спроби незаконного перетину кордонів", — заявили автори звернення.

Водночас країни ЄС позитивно оцінили співпрацю Іспанії та Марокко щодо повернення людей, які незаконно потрапили до Сеути. У листі зазначається, що значну частину мігрантів уже повернули назад.

Лідери також закликали країну, яка головує в Раді ЄС, скликати позачергову зустріч міністрів внутрішніх справ для узгодження спільної європейської відповіді та надання допомоги Іспанії.

Масова міграційна криза в Сеуті виникла після спроб десятків тисяч людей прорватися до анклаву з території Марокко. За оцінками місцевої влади, до міста могли незаконно потрапити близько 60 тисяч осіб, тоді як іспанське МВС повідомляло про понад 50 тисяч.

Однак ввечері 31 липня влада Іспанії повідомила про повернення більшості мігрантів із Сеути до Марокко.