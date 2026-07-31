Мерц вимагає від Марокко повернути нелегальних мігрантів із Сеути
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Марокко негайно прийняти назад нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу через іспанський анклав Сеута.
Про це йдеться у заяві глави німецького уряду, оприлюдненій на його офіційному сайті.
"Від Марокко ми очікуємо, що воно негайно прийме нелегальних мігрантів назад", – заявив Мерц.
За його словами, ефективний контроль зовнішніх кордонів ЄС є ключовою умовою для боротьби з нелегальною міграцією. Канцлер наголосив, що всі країни-члени Євросоюзу мають виконувати цей обов’язок.
"Ми підтримуємо з цього питання контакт з іспанським урядом", – зазначив Мерц.
Він також заявив, що Іспанія повинна якнайшвидше взяти ситуацію в Сеуті під контроль. Канцлер привітав намір Мадрида не допустити нелегального перетину європейського кордону через цей анклав.
Окрім цього, Мерц позитивно оцінив готовність Європейської комісії та єврокомісара з внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера підтримати дії Іспанії.
Також Фон дер Ляєн пообіцяла Іспанії підтримку ЄС через міграційну кризу в Сеуті.