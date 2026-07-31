Мерц вимагає від Марокко повернути нелегальних мігрантів із Сеути

Він заявив, що захист зовнішніх кордонів Євросоюзу є пріоритетом у боротьбі з нелегальною міграцією.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Марокко негайно прийняти назад нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Європейського Союзу через іспанський анклав Сеута.

Про це йдеться у заяві глави німецького уряду, оприлюдненій на його офіційному сайті.

"Від Марокко ми очікуємо, що воно негайно прийме нелегальних мігрантів назад", – заявив Мерц.

За його словами, ефективний контроль зовнішніх кордонів ЄС є ключовою умовою для боротьби з нелегальною міграцією. Канцлер наголосив, що всі країни-члени Євросоюзу мають виконувати цей обов’язок.

"Ми підтримуємо з цього питання контакт з іспанським урядом", – зазначив Мерц.

Він також заявив, що Іспанія повинна якнайшвидше взяти ситуацію в Сеуті під контроль. Канцлер привітав намір Мадрида не допустити нелегального перетину європейського кордону через цей анклав.

Окрім цього, Мерц позитивно оцінив готовність Європейської комісії та єврокомісара з внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера підтримати дії Іспанії.

Також Фон дер Ляєн пообіцяла Іспанії підтримку ЄС через міграційну кризу в Сеуті.