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Трамп і Нетаньягу обговорили можливість сухопутної блокади Ірану – The Telegraph

31 липня 2026, 16:49
Трамп і Нетаньягу обговорили можливість сухопутної блокади Ірану – The Telegraph
Фото: DW
Один із запропонованих варіантів передбачає блокування сухопутних кордонів країни.

США та Ізраїль розглядають варіант посилення економічного тиску на Іран через блокування його сухопутних кордонів із сусідніми державами. Такий сценарій, за даними ЗМІ, обговорювали президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерел видання, під час зустрічі в Овальному кабінеті у вівторок Трамп і Нетаньягу обговорили можливості посилення економічного тиску на Тегеран як "кінетичними", так і "некінетичними" методами.

Один із запропонованих варіантів передбачає, що США та Ізраїль намагатимуться переконати сусідні з Іраном країни та інших регіональних партнерів посилити контроль або повністю закрити прикордонні переходи. Це могло б істотно обмежити імпорт та експорт Ірану.

"А що, якби просто заблокувати сухопутний кордон? Припустимо, Іран не зможе нічого ввезти й нічого вивезти. Тоді може статися що завгодно", – цитує видання високопоставленого ізраїльського посадовця.

За даними видання, одним із можливих напрямів блокади є стратегічні прикордонні переходи Інче-Борун і Сарахс на кордоні Ірану з Туркменістаном.

Водночас реалізація такого плану вимагатиме співпраці Іраку, Туреччини, Пакистану, Афганістану, Туркменістану, Вірменії та Азербайджану. Для цих держав участь у блокаді може мати економічні наслідки, а також підвищити ризик ударів у відповідь з боку Ірану.

У Вашингтоні, як стверджує видання, найбільш імовірними партнерами для реалізації такого сценарію вважають Ірак і Пакистан, хоча жодна з цих країн не належить до найближчих союзників США.

Блокування портів або ключових сухопутних маршрутів також могло б ускладнити переозброєння Ірану. За інформацією ЗМІ, Тегеран очікує на постачання з Китаю сотень переносних зенітно-ракетних комплексів, а судна з китайськими вантажами прибувають до портів Бандар-Аббас і Чабахар.

Джерело, обізнане з перебігом консультацій, повідомило, що Трамп вважає нинішню стратегію щодо відкриття Ормузької протоки малоефективною. За словами ізраїльського посадовця, сторони також обговорили три можливі сценарії подальших дій: укладення нової угоди з Іраном, продовження морської блокади або відновлення ударів. Водночас Нетаньягу не висловив підтримки жодному з них.

Співрозмовник видання додав, що президент США продовжує розглядати різні варіанти посилення тиску, які могли б змусити Тегеран повернутися до переговорів.

 
США. Ізраїль

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