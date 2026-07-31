Трамп і Нетаньягу обговорили можливість сухопутної блокади Ірану – The Telegraph
США та Ізраїль розглядають варіант посилення економічного тиску на Іран через блокування його сухопутних кордонів із сусідніми державами. Такий сценарій, за даними ЗМІ, обговорювали президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерел видання, під час зустрічі в Овальному кабінеті у вівторок Трамп і Нетаньягу обговорили можливості посилення економічного тиску на Тегеран як "кінетичними", так і "некінетичними" методами.
Один із запропонованих варіантів передбачає, що США та Ізраїль намагатимуться переконати сусідні з Іраном країни та інших регіональних партнерів посилити контроль або повністю закрити прикордонні переходи. Це могло б істотно обмежити імпорт та експорт Ірану.
"А що, якби просто заблокувати сухопутний кордон? Припустимо, Іран не зможе нічого ввезти й нічого вивезти. Тоді може статися що завгодно", – цитує видання високопоставленого ізраїльського посадовця.
За даними видання, одним із можливих напрямів блокади є стратегічні прикордонні переходи Інче-Борун і Сарахс на кордоні Ірану з Туркменістаном.
Водночас реалізація такого плану вимагатиме співпраці Іраку, Туреччини, Пакистану, Афганістану, Туркменістану, Вірменії та Азербайджану. Для цих держав участь у блокаді може мати економічні наслідки, а також підвищити ризик ударів у відповідь з боку Ірану.
У Вашингтоні, як стверджує видання, найбільш імовірними партнерами для реалізації такого сценарію вважають Ірак і Пакистан, хоча жодна з цих країн не належить до найближчих союзників США.
Блокування портів або ключових сухопутних маршрутів також могло б ускладнити переозброєння Ірану. За інформацією ЗМІ, Тегеран очікує на постачання з Китаю сотень переносних зенітно-ракетних комплексів, а судна з китайськими вантажами прибувають до портів Бандар-Аббас і Чабахар.
Джерело, обізнане з перебігом консультацій, повідомило, що Трамп вважає нинішню стратегію щодо відкриття Ормузької протоки малоефективною. За словами ізраїльського посадовця, сторони також обговорили три можливі сценарії подальших дій: укладення нової угоди з Іраном, продовження морської блокади або відновлення ударів. Водночас Нетаньягу не висловив підтримки жодному з них.
Співрозмовник видання додав, що президент США продовжує розглядати різні варіанти посилення тиску, які могли б змусити Тегеран повернутися до переговорів.