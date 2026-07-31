Париж посилив тиск на ексочільницю RT France

Французька влада на шість місяців заморозила активи колишньої керівниці RT.

Французька влада на шість місяців заморозила активи колишньої керівниці пропагандистського телеканалу RT France Ксенії Федорової, яку звинувачують у поширенні кремлівської дезінформації. Раніше Міністерство внутрішніх справ Франції ухвалило рішення про її видворення з країни.

Про це повідомляє Le Monde.

Рішення про замороження активів спільно ухвалили міністри внутрішніх справ та економіки Франції. Воно стосується всіх коштів і економічних ресурсів, які належать Федоровій, перебувають у її володінні або контролюються нею.

Обмеження також поширюються на активи юридичних осіб та інших структур, які вона контролює або які діють від її імені чи за її вказівками. Протягом шести місяців заборонено надавати Федоровій чи пов’язаним із нею структурам будь-які фінансові ресурси.

Захід набув чинності 31 липня після публікації у французькому офіційному віснику Journal officiel. Його застосували на підставі закону Франції від 2024 року про протидію іноземному втручанню. Термін дії рішення може бути продовжений.

Адвокат Федорової Еммануель Півніка назвав замороження активів «явно незаконним заходом» і заявив про переслідування своєї клієнтки. Сама росіянка раніше заявила, що оскаржуватиме рішення французької влади, назвавши їх політичним тиском і цензурою.

Федорова, справжнє прізвище якої Борчик, прибула до Франції у 2017 році та отримала посвідку на проживання за програмою "passeport talent" як керівниця RT France. У 2024 році вона отримала десятирічну карту резидента.

Раніше медіагрупи Canal+ і Lagardère, де вона працювала, висловили їй підтримку та назвали рішення про видворення серйозним посяганням на свободу вираження поглядів і плюралізм думок.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс відкинув звинувачення у переслідуванні за погляди. За його словами, Федорова займається поширенням російської пропаганди, що становить загрозу фундаментальним інтересам французької держави.

Наразі Федорова перебуває під адміністративним наглядом у Парижі та зобов’язана щодня відмічатися в поліції. Її адвокат також оскаржує рішення про видворення, яке не було автоматично призупинене після подання скарги.

Днем раніше ми писали, що Париж ухвалив рішення про депортацію колишньої очільниці RT France.