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Понад 60 тисяч мігрантів могли незаконно потрапити до іспанської Сеути

31 липня 2026, 16:12
Понад 60 тисяч мігрантів могли незаконно потрапити до іспанської Сеути
Це в кілька разів перевищує масштаби міграційної кризи 2021 року.

Іспанські сили безпеки попередньо оцінюють, що протягом останніх 24 годин до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці могли незаконно потрапити понад 60 тисяч мігрантів.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais

За уточненими даними іспанських ЗМІ, йдеться саме про кількість мігрантів, які могли перетнути кордон за останню добу, а не за кілька днів, як повідомлялося раніше.

За попередніми оцінками сил безпеки, до Сеути нелегально проникли понад 40 тисяч осіб. Деякі джерела називають ще більшу цифру – майже 50 тисяч.

Якщо ці оцінки підтвердяться, нинішній наплив мігрантів суттєво перевищить масштаби міграційної кризи у травні 2021 року, коли до Сеути, за оцінками влади, потрапили понад 10 тисяч людей, оминувши прикордонний контроль.

Наразі в Сеуті офіційно зареєстровано близько 83,6 тисячі жителів. Таким чином, кількість новоприбулих може становити понад половину від чисельності населення анклаву.

Раніше Італія закликала закрити Шенген для Іспанії через міграційну кризу.

 
Іспаніямігранти

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