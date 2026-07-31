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ПОЛІТИКА

Італія закликала закрити Шенген для Іспанії через міграційну кризу

31 липня 2026, 13:11
Італія закликала закрити Шенген для Іспанії через міграційну кризу
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Таяні заявив, що підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після масового прориву мігрантів через кордон з Марокко до анклаву Сеута.

Про це він написав у X.

Таяні заявив, що підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією, аргументуючи це тим, що "нелегальна та неконтрольована імміграція становить загрозу національній безпеці". "Кадри з Сеути свідчать про те, що рішення Мадрида надати іспанське, а отже, і європейське громадянство понад 500 тис. нелегальних іммігрантів є вкрай помилковим і сприяє торгівлі людьми", – сказав він.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим не буде "сидіти склавши руки". "Ми скликаємо відповідні відомства і готові вжити надзвичайних заходів для захисту наших кордонів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Ми не поступимося ні на міліметр у питанні нелегальної імміграції", – запевнила вона.

Нагадаємо, за останній тиждень до Сеути проникли 1500 мігрантів, які перепливли море з Марокко. Загалом за останні дні до анклаву нелегально потрапили понад 40 тис. осіб.

ІталіяІспаніямігранти

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