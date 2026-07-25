Міністр оборони Італії запропонував Федорову посаду радника в Римі

Крозетто високо оцінив Федорова як рушійну силу військових інновацій.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів, що запропонував Михайлу Федорову, якого нещодавно звільнили з посади глави Міноборони України, стати його радником.

Про це повідомляє Reuters.

Крозетто зателефонував Федорову наступного дня після звільнення. "Я запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Риму й працювати зі мною як радник?'", – розповів він. За словами міністра, Федоров був "зворушений" і розцінив пропозицію як "прояв поваги та дружби".

Крозетто високо оцінив Федорова як рушійну силу військових інновацій, зазначивши, що той "є одним із тих людей, хто повністю переписав правила гри на полі бою". За його словами, Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу, трансформувавши тактику ведення бойових дій за допомогою нових технологій.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну державну посаду, окрім очільника Міністерства оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепремʼєр-міністра з військових новацій.