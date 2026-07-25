Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр оборони Італії запропонував Федорову посаду радника в Римі

25 липня 2026, 11:41
Міністр оборони Італії запропонував Федорову посаду радника в Римі
Фото: Укрінформ
Крозетто високо оцінив Федорова як рушійну силу військових інновацій.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів, що запропонував Михайлу Федорову, якого нещодавно звільнили з посади глави Міноборони України, стати його радником.

Про це повідомляє Reuters.

Крозетто зателефонував Федорову наступного дня після звільнення. "Я запитав: "Коли ти хочеш приїхати до Риму й працювати зі мною як радник?'", – розповів він. За словами міністра, Федоров був "зворушений" і розцінив пропозицію як "прояв поваги та дружби".

Крозетто високо оцінив Федорова як рушійну силу військових інновацій, зазначивши, що той "є одним із тих людей, хто повністю переписав правила гри на полі бою". За його словами, Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути ініціативу, трансформувавши тактику ведення бойових дій за допомогою нових технологій.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну державну посаду, окрім очільника Міністерства оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепремʼєр-міністра з військових новацій.

ІталіяМихайло ФедоровГвідо Крозетто

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється