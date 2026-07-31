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Втрати рф у війні сягнули 1,6 млн військових – Зеленський

31 липня 2026, 10:38
Втрати рф у війні сягнули 1,6 млн військових – Зеленський
джерело facebook.com/imi.org.ua
Щодо українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тис.

Втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 млн військових, з них приблизно 700 тис. загинули.

Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Щодо українських втрат, за словами президента, щонайменше 50 тис. військових загинули, майже 400 тис. зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти. Попри складну ситуацію на фронті, Зеленський наголосив, що Україна не програє, а росія не перемагає і не має ініціативи на полі бою.

Востаннє росія офіційно називала кількість своїх втрат у вересні 2022 року, тоді йшлося про 5937 загиблих. Станом на 12 червня російська служба BBC та "Медіазона" встановили імена 226 тис. вбитих росіян, а загальна кількість, за їхніми оцінками, може сягати пів мільйона.

Володимир Зеленськийвтратиросія окупанти

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