ООН розпочала вибори нового генерального секретаря

Перший етап відбору пройшов у форматі закритого голосування.

Рада Безпеки ООН розпочала офіційний процес відбору нового генерального секретаря, який змінить Антоніу Гутерріша після завершення його другого терміну 31 грудня 2026 року.

Про це повідомляє AFP.

Перший раунд закритого неофіційного голосування вже відбувся, однак його результати не публікуватимуть і повідомлять лише країнам, які висунули кандидатів. На посаду претендують сім кандидатів: Мішель Бачелет (Чилі), Марія Фернанда Еспіноса (Еквадор), Рафаель Гроссі (Аргентина), Ребека Грінспан (Коста-Рика), Олара Отунну (Уганда), Каролін Родрігес-Біркетт (Гаяна) та Макі Салл (Сенегал). За оцінками дипломатів, попри високу впізнаваність Гроссі, явного фаворита поки немає, а сам процес може тривати ще кілька місяців.

Для висунення кандидат має отримати щонайменше дев'ять голосів із 15 членів РБ та не потрапити під вето будь-якого з п'яти постійних членів. Після схвалення Радою Безпеки кандидатуру затверджує Генеральна Асамблея ООН.

Додаткової інтриги додає неофіційна традиція регіональної ротації: багато держав вважають, що черга очолити організацію належить представнику Латинської Америки. Крім того, значна частина держав-членів виступає за те, щоб уперше за всю історію ООН генеральним секретарем стала жінка.