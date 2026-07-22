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Трамп хоче висунути президента ФІФА Інфантіно на посаду генсека ООН

22 липня 2026, 12:25
Трамп хоче висунути президента ФІФА Інфантіно на посаду генсека ООН
Facebook / The White House
Гутерреш іде у грудні.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб президент ФІФА Джанні Інфантіно став наступним генеральним секретарем ООН.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела.

Інфантіно зблизився з Трампом під час організації цьогорічного чемпіонату світу, зокрема у грудні вручив йому першу в історії Премію миру ФІФА. За словами джерела, близького до Трампа, президент США вважає, що Інфантіно "користується повагою в усьому світі та має особливий талант об'єднувати людей". Трамп також вважає, що має шанс просунути свого кандидата, адже серед нинішніх претендентів є сім "слабких" кандидатів.

Нового генсека ООН мають обрати цього року на заміну португальцю Антоніу Гутеррешу, який залишить посаду наприкінці грудня. Щоб очолити ООН, Інфантіно потрібно заручитися підтримкою Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї. Наразі невідомо, чи сам він зацікавлений у цій посаді.

Підтримка Інфантіно порушила б неформальну традицію, за якою цього разу посаду мав би отримати представник Латинської Америки або Карибського басейну. Востаннє цей регіон очолював ООН у 1982-1991 роках. Кілька джерел зазначають, що географічний принцип не є жорстким правилом.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував ООН за бездіяльність у врегулюванні міжнародних конфліктів та торік створив очолювану США Раду миру, що викликало припущення про спробу створити альтернативу ООН.

ООНДональд ТрампФІФА

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