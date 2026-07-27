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Зеленський: путін готує нову мобілізацію до 500 тисяч військових

27 липня 2026, 10:29
Зеленський: путін готує нову мобілізацію до 500 тисяч військових
з вільних джерел
Нова хвиля мобілізації відбудеться після виборів до Держдуми рф.

путін має намір мобілізувати від 300 до 500 тис. осіб для продовження війни з Україною.

Про це попередив Зеленський в інтерв'ю Sky News, посилаючись на розвідувальні дані.

Нова хвиля мобілізації відбудеться після виборів до Держдуми рф, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня. путін досі боїться проводити мобілізацію відкрито. "Він кине на поле бою погано підготовлених, а переважно непідготовлених. Це означатиме великі втрати. Але це його вибір", – заявив президент. Зеленський також попередив, що КНДР планує надіслати до росії ще 30 тис. солдатів, Іран передасть балістичні ракети, а Китай вже співпрацює з агресором у сфері технологій. На цьому тлі він закликав союзників суттєво посилити тиск на росію, насамперед через потужні санкції, а ЗСУ продовжать кампанію далекобійних ударів для ослаблення ворожої логістики та паливного забезпечення.

Кадрові зміни в Кабміні та ЗСУ Зеленський пояснив необхідністю підготуватися до "дуже важкої зими". Між головнокомандувачем армії та керівником Міноборони не було порозуміння протягом кількох місяців. "У мене немає часу на переговори. Немає часу спочатку слухати одну сторону, а потім іншу, адже вони мають взаємодіяти не щодня, а щогодини", – пояснив президент. Новим прем'єром став Корецький як фахівець з енергетики, що критично важливо напередодні зими.

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