Його призначення підтримали 289 народних депутатів.

Сергій Корецький став новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру 16 липня підтримала Верховна Рада.

Про це стало відомо із трансляції телеканалу “Рада”.

Кандидатуру Корецького презентувала Галина Михайлюк, представниця президента України. Вона зазначила, що Корецький народився в місті Луцьк, навчався в Луцькому технічному університеті за спеціальностями "Автомобілі та автомобільне господарство" і "Економіка підприємництва", торік закінчив інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного університету нафти та газу.

"Практичний досвід Сергія Федоровича дозволяє йому здійснити ефективну роботу Кабінету міністрів", – зазначила вона.

Михайлюк додала, що під його керівництвом Укрнафта збільшила видобуток нафти і газу і стала прибутковою компанією з рекордними фінансовими результатами за роки. Корецький під час виступу до голосування сказав, що чітко усвідомлює: наступна зима може бути ще важчою від попередньої. Він вірить, що ефективність залежить від людей, відповідальності і чесних правил. Ці принципи він хоче принести на роботу в уряд.

"Задачі та виклики національного масштабу. Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складий момент", – сказав кандидат, додавши, що зробить все можливе і залежне від нього, щоб бути корисним для своєї держави тут і зараз.

Головні цілі:

вичерпне забезпечення Сил оборони

забезпечення ОПК

підтримка населення, соцзахист, особливо для прифронтових громад, де найскладніша ситуація

підготовка і проходження наступної зими

підтримка бізнесу

посилення взаємодії з партнерами

залучення і ефективне використання міжнародної допомоги

вступ до ЄС – він пообіцяв зробити все необхідне на цьому шляху

Також Корецький пообіцяв підтримувати ветеранів та ВПО і бути відкритим для всіх депутатських фракцій та груп. Він сказав, що програму представить згодом, бо отримав пропозицію очолити уряд лише кілька днів тому. Корецький, коментуючи ймовірне призначення Ігоря Клименка з МВС у міністерство оборони, сказав, що вкрай високо оцінює його роботу.

"Вважаю, що він сильний, професійний, чіткий і результативний міністр", – сказав він.

Також кандидат у голови уряду анонсував заміну міністра освіти і науки на людину, яка розуміється на всіх рівнях освіти. Важливим пріоритетом назвав підвищення зарплат освітянам. Після голосування в засіданні Ради оголосили перерву орієнтовно на дві години – для формування складу уряду і подальшого його затвердження.

Цього тижня Рада вже почала процес оновлення Кабміну. У вівторок, 14 липня, парламент відправив у відставку прем'єра Юлію Свириденко. Відповідно і весь її уряд пішов у відставку.