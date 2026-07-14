Рада запровадила нову державну нагороду – орден Європи

Згідно з документом, орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України.

Верховна Рада 14 липня ухвалила закон про запровадження нової державної нагороди – ордена Європи.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Йдеться про закон "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про державні нагороди України", ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Згідно з документом, орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Нагороду також вручатимуть за вагомий внесок у зміцнення стійкості України в боротьбі за незалежність і безпеку Європи, розвиток міжнародного співробітництва, а також утвердження демократії, миру, добросусідства та дружніх відносин між народами.

У Верховній Раді зазначили, що ухвалення закону стане важливим кроком у розвитку системи державних нагород і дасть змогу відзначати осіб, які зробили значний внесок у просування європейської інтеграції України та зміцнення міжнародної підтримки держави.