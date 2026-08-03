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Україна запропонувала кремлю перемир’я в небі та енергетиці – ОП

03 серпня 2026, 17:01
Україна запропонувала кремлю перемир’я в небі та енергетиці – ОП
Також рф пропонують розглянути "замороження" бойових дій для початку переговорів.

Президент України Володимир Зеленський пропонує росії домовитися про низку заходів, які можуть стати основою для переговорного процесу. 

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі DW.

За його словами, серед можливих варіантів – запровадження перемир’я щодо ударів по енергетичних об’єктах, припинення атак у повітрі та «замороження» бойових дій на нинішній лінії фронту.

"Можна знайти цілу низку форматів. Плюс пропонується "заморозка війни" по лінії фронту для того, щоб далі вести важкі переговори", – заявив Подоляк.

Він наголосив, що Україна готова розглядати різні підходи до завершення війни, якщо вони можуть привести до реального миру та безпеки.

Раніше Зеленський заявляв про готовність до особистої зустрічі з главою кремля путіним для обговорення найскладніших питань, які потребують політичних рішень.

 
Росіявійна

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