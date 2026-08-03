Україна запропонувала кремлю перемир’я в небі та енергетиці – ОП
Президент України Володимир Зеленський пропонує росії домовитися про низку заходів, які можуть стати основою для переговорного процесу.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі DW.
За його словами, серед можливих варіантів – запровадження перемир’я щодо ударів по енергетичних об’єктах, припинення атак у повітрі та «замороження» бойових дій на нинішній лінії фронту.
"Можна знайти цілу низку форматів. Плюс пропонується "заморозка війни" по лінії фронту для того, щоб далі вести важкі переговори", – заявив Подоляк.
Він наголосив, що Україна готова розглядати різні підходи до завершення війни, якщо вони можуть привести до реального миру та безпеки.
Раніше Зеленський заявляв про готовність до особистої зустрічі з главою кремля путіним для обговорення найскладніших питань, які потребують політичних рішень.