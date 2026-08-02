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Конфлікти в Україні та Ірані стають одним "мегаконфліктом" – ЗМІ

02 серпня 2026, 19:04
Конфлікти в Україні та Ірані стають одним
InformNapalm
На цьому тлі експерти говорять про формування масштабного "мегаконфлікту".

Війна росії проти України та протистояння навколо Ірану дедалі більше переплітаються, виходячи за межі своїх регіонів і втягуючи в конфлікт нові держави. Експерти попереджають про формування масштабного "мегаконфлікту", який вже впливає на глобальну безпеку та енергетичні ринки.

Про це зазначає діловий журнал Fortune.

Видання зазначає, що після атаки на іранське судно в Каспійському морі, яке, за даними джерел, перевозило військові вантажі між Іраном і росією, за кілька днів безпілотники атакували газовози в єгипетському порту на Середземному морі. Головний геополітичний стратег Alpine Macro Ден Аламаріу не виключає, що ці події можуть бути пов'язаними.

На його думку, зближення двох воєн здатне вплинути на ціни на газ у Європі, вартість страхування суден і міжнародних морських перевезень.

Експерт з питань Ірану Хамідреза Азізі називає кілька можливих причин атаки на іранське судно: Україна могла прагнути продемонструвати свою стратегічну цінність для США, діяти в координації із Вашингтоном та Ізраїлем для посилення тиску на Тегеран або відповісти на погрози підтримуваних Іраном хуситів щодо міжнародного судноплавства. Водночас журналісти припускають, що удар міг стати сигналом про вразливість іранської інфраструктури в Каспійському регіоні та додатковим важелем у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

На цьому тлі колишній міністр оборони США Марк Еспер закликав зробити протистояння з Іраном міжнародним, залучивши до нього союзників США в Європі та Азії, а також країни, що межують з Іраном. Віцеголова S&P Global Даніель Єргін також вважає, що конфлікт уже виходить далеко за межі Близького Сходу, адже Перська затока, Червоне, Середземне, Чорне, Балтійське та Каспійське моря фактично стали аренами боротьби за енергетичні маршрути.

Водночас, зазначає Fortune, росія також розширює географію війни. Видання нагадує про інциденти з російськими дронами в Румунії та падіння російської ракети в Польщі. На думку аналітиків Центру аналізу європейської політики (CEPA), такі випадки свідчать про поступове розширення російської "тіньової війни" проти країн НАТО.

 
Росіявійна

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