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У Вірменії уряд Пашиняна подав у відставку

02 серпня 2026, 13:51
У Вірменії уряд Пашиняна подав у відставку
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Це передбачено Конституцією країни й не означає зміну влади.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про відставку уряду після початку роботи Національних зборів дев'ятого скликання. 

Такий крок є конституційною процедурою після обрання нового парламенту, пише Armenpress.

У відеозверненні Пашинян заявив, що підпише заяву про відставку Кабінету міністрів і передасть її президенту країни.

Згідно з Конституцією Вірменії, після відставки уряду президент має призначити нового прем'єр-міністра за поданням парламентської більшості. Очікується, що це відбудеться вже 2 серпня.

Оскільки партія Пашиняна "Громадянський договір" перемогла на парламентських виборах 7 червня та отримала більшість у Національних зборах, чинний прем'єр, найімовірніше, збереже свою посаду і сформує новий склад уряду.

Днями Пашинян заявив, що Вірменія може вимагати від росії $2 млрд на рік.

 
ВірменіявідставкаНікол Пашинян

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