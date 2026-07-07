У Вірменії затримали лідера проросійської партії Гагіка Царукяна
07 липня 2026, 14:07
Фото: з відкритих джерел
Його підозрюють у відмиванні грошей.
Бізнесмена й лідера проросійської партії "Квітуча Вірменія" Гагіка Царукяна затримали за звинуваченням у шахрайстві й відмиванні грошей у великих масштабах.
Про це пише Armenpress.
За даними слідства, протягом 2022-2024 років під керівництвом Царукяна займалися шахрайством та масштабним відмиванням грошей. Вони під приводом розвитку торговельно-економічних зв’язків між Іраном та Вірменією домовилися з представниками Ірану й незаконно імпортували 52 транспортні засоби, техніку, паливо та інші товари.
Як зазначається, підозрювані підробили митні декларації та інші документи й у такий спосіб привласнили майно вартістю близько 8,13 мільярда драмів (21,07 мільйонів доларів).
Царукяна також звинувачують у тому, що він шахрайським шляхом отримав понад 934 тисячі доларів, пов’язаних з імпортом палива. Лідеру вірменської партії висунули звинувачення в організації двох схем шахрайства і відмивання коштів. Його та ще одного підозрюваного затримали.