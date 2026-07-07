У Вірменії затримали лідера проросійської партії Гагіка Царукяна

Його підозрюють у відмиванні грошей.

Бізнесмена й лідера проросійської партії "Квітуча Вірменія" Гагіка Царукяна затримали за звинуваченням у шахрайстві й відмиванні грошей у великих масштабах.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років під керівництвом Царукяна займалися шахрайством та масштабним відмиванням грошей. Вони під приводом розвитку торговельно-економічних зв’язків між Іраном та Вірменією домовилися з представниками Ірану й незаконно імпортували 52 транспортні засоби, техніку, паливо та інші товари.

Як зазначається, підозрювані підробили митні декларації та інші документи й у такий спосіб привласнили майно вартістю близько 8,13 мільярда драмів (21,07 мільйонів доларів).