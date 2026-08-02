Президент Вірменії знову призначив Пашиняна прем'єр-міністром

Раніше цього дня уряд подав у відставку відповідно до вимог Конституції.

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни.

Про це йдеться на офіційному сайті президента Вірменії.

Раніше 2 серпня глава держави прийняв відставку уряду, яку Пашинян подав відповідно до вимог Конституції після початку першої сесії новообраних Національних зборів.

Після цього парламентська більшість, сформована партією "Громадянський договір", висунула Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра на новий термін.

Президент підтримав це рішення, підписавши указ про його призначення.

Таким чином, Пашинян продовжить очолювати уряд Вірменії після перемоги його політичної сили на парламентських виборах.

Хоча зранку 2 серпня стало відомо, що у Вірменії уряд Пашиняна подав у відставку.