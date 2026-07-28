Вірменія може провести референдум про вступ до ЄС

Однак спочатку Єреван має подати заявку на членство.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна може провести референдум щодо вступу до Європейського Союзу, однак лише після офіційного подання заявки на членство.

Про це він сказав під час першої після парламентських виборів розмови з путіним.

За даними видання, переговори відбулися 27 липня. Пашинян порушив питання обмежень, які росія запровадила щодо імпорту вірменської продукції, та заявив, що вони суперечать двостороннім домовленостям і правилам Євразійського економічного союзу.

У кремлі повідомили, що путін під час розмови наголосив на необхідності якнайшвидше визначитися щодо подальшого курсу Вірменії – провести референдум про вступ до ЄС або щодо збереження членства в ЄАЕС.

Водночас у уряді Вірменії заявили, що Пашинян пояснив: референдум можливий лише після того, як країна офіційно подасть заявку на вступ до Європейського Союзу.

Розмова стала першою між Пашиняном і путіним після парламентських виборів у Вірменії, що відбулися у червні. За даними ЗМІ, рф не привітала вірменського прем’єра з перемогою на виборах.

У квітні 2025 року Вірменія офіційно розпочала курс на членство в ЄС.