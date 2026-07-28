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Дружина Пєскова оскаржує санкції ЄС і вимагає €2 млн компенсації

28 липня 2026, 11:19
Дружина Пєскова оскаржує санкції ЄС і вимагає €2 млн компенсації
Дмитро Пєсков. Фото: deita.ru
Вона уже подала позов до Європейського суду.

Дружина речника кремля Дмитрія Пєскова, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка, звернулася до суду Євросоюзу з вимогою скасувати санкції, запроваджені проти неї після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Європейський Союз включив Навку до санкційного списку у червні 2022 року. Тоді ж обмеження запровадили проти доньки Пєскова Єлизавети та його сина Ніколая.

У Брюсселі пояснювали, що санкції, які передбачають заборону на в’їзд до ЄС і фінансові обмеження, були введені через дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

У позові до Європейського суду Навка заявляє, що рішення про санкції нібито було недостатньо обґрунтованим, а ЄС допустив помилки під час оцінки фактів і застосування законодавства. Також вона стверджує, що Брюссель не довів достатнього зв’язку між нею та цілями санкцій.

Крім скасування обмежень, Навка вимагає від Ради ЄС компенсації матеріальних і репутаційних збитків. Загальна сума позову становить трохи понад 2 мільйони євро.

Як зазначає видання, подібним шляхом намагається оскаржити санкції ЄС і Катерина Ігнатова – дружина керівника російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

Минулого тижня посли країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти москви.

 

РосіясанкціїЄвросоюзТетяна Навка

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