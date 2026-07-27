Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін втретє за рік збільшив штатну чисельність війська

27 липня 2026, 21:32
путін втретє за рік збільшив штатну чисельність війська
Фото: з вільного доступу
Новим указом він збільшив штатну чисельність російських збройних сил до 2,4 мільйона осіб.

Глава кремля путін знову підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил рф. Це вже третє подібне рішення протягом року та друге за літо.

Відповідний указ оприлюднили в офіційних документах президента росії.

Згідно з документом від 27 липня, штатна чисельність збройних сил РФ має становити 2 426 130 осіб. Із них 1 535 000 – військовослужбовці.

У російському указі зазначається, що збільшення чисельності армії нібито пов’язане зі "створенням військово-будівельних підрозділів".

Окрім цього, документом встановлено граничну чисельність центрального апарату Міністерства оборони рф – 13 400 посад. До цієї кількості не входять працівники, які займаються охороною та обслуговуванням будівель. Серед них – 4 930 федеральних державних цивільних службовців.

Новий указ набуде чинності з 1 серпня 2026 року.

Це вже не перше рішення кремля щодо розширення російської армії за останній рік. москва продовжує нарощувати чисельність війська на тлі повномасштабної війни проти України та значних втрат російських військових на фронті.

Також нещодавно Центр протидії дезінформації РНБО заявив, що у росії готуються до придушення протестів під час нової мобілізації.
 
Росіявійнамобілізація

Останні матеріали

Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень стає значно кращим завдяки призначенню Драпатого. Але не найкращим – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 липня 2026, 09:40
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер
Переклад iPress – 24 липня 2026, 15:52
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
LifeStyle
Розлучення століття: мільярдер у сфері штучного інтелекту подвоїв свої статки. Колишня дружина зажадала половину – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 липня 2026, 12:43
Морські дрони та межі
Технології
Морські дрони та межі "військової магії". Ця технологія – далеко не панацея – Девід Екс
Переклад iPress – 24 липня 2026, 08:04
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється