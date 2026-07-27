путін втретє за рік збільшив штатну чисельність війська

Новим указом він збільшив штатну чисельність російських збройних сил до 2,4 мільйона осіб.

Глава кремля путін знову підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил рф. Це вже третє подібне рішення протягом року та друге за літо.

Відповідний указ оприлюднили в офіційних документах президента росії.

Згідно з документом від 27 липня, штатна чисельність збройних сил РФ має становити 2 426 130 осіб. Із них 1 535 000 – військовослужбовці.

У російському указі зазначається, що збільшення чисельності армії нібито пов’язане зі "створенням військово-будівельних підрозділів".

Окрім цього, документом встановлено граничну чисельність центрального апарату Міністерства оборони рф – 13 400 посад. До цієї кількості не входять працівники, які займаються охороною та обслуговуванням будівель. Серед них – 4 930 федеральних державних цивільних службовців.

Новий указ набуде чинності з 1 серпня 2026 року.

Це вже не перше рішення кремля щодо розширення російської армії за останній рік. москва продовжує нарощувати чисельність війська на тлі повномасштабної війни проти України та значних втрат російських військових на фронті.