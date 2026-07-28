Німеччина зменшить витрати на боєприпаси: Rheinmetall під загрозою

Однак загальні оборонні витрати ФРН продовжать зростати.

Уряд Німеччини планує зменшити фінансування закупівель боєприпасів у 2027 році, що може негативно вплинути на одного з найбільших європейських виробників зброї – компанію Rheinmetall.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з проєктом федерального бюджету, на закупівлю боєприпасів у 2027 році планують виділити близько 9,6 мільярда євро. Для порівняння, у 2026 році ця сума має становити близько 11 мільярдів євро.

Водночас скорочення не означає зменшення загальних оборонних витрат Німеччини. Берлін планує й надалі збільшувати фінансування армії до 2030 року, однак змінює пріоритети – більше коштів можуть спрямувати на інші напрями модернізації Бундесверу.

За даними видання, зміна структури військових витрат може створити додаткові труднощі для Rheinmetall. Від початку року акції концерну втратили понад 30% вартості через побоювання інвесторів щодо майбутніх замовлень і політики Німеччини у сфері оборонних закупівель.

Попри можливе скорочення видатків на боєприпаси, Німеччина продовжує масштабне переозброєння та планує нарощувати оборонний потенціал на тлі зростання безпекових викликів у Європі.

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