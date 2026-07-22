Rheinmetall більш ніж удвічі збільшить виробництво пороху через війну в Україні

Масове використання Україною боєприпасів суттєво вичерпало запаси Німеччини та союзників.

Компанія Rheinmetall планує до 2028 року збільшити виробництво пороху на заводі поблизу Мюнхена більш ніж удвічі, щоб подолати дефіцит боєприпасів, спричинений війною росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Rheinmetall збільшить річний обсяг виробництва пороху на заводі в Ашау-на-Інні до 4 200 метричних тонн, а також наростить виробництво порохових зарядів до понад мільйона одиниць. Компанія інвестує близько €350 млн у завод в Ашау, майже подвоївши кількість працівників до 1 300 осіб, а також €300 млн у три порохові заводи у швейцарському Віммісі та іспанських Мурсії і Бургосі.

"Самозабезпечення має вирішальне значення, особливо щодо пороху, який виробляють лише кілька виробників у світі", – заявив генеральний директор Армін Паппергер. До 2030 року Rheinmetall планує виробляти 20 тис. тонн пороху щорічно для Збройних сил Німеччини, НАТО та замовників ЄС.

Масове використання Україною боєприпасів суттєво вичерпало запаси Німеччини та союзників, що спричинило стрімке нарощування виробництва. У Європі є лише кілька виробників пороху – серед них Rheinmetall, французька Eurenco SA та норвезько-шведська Nammo AS.