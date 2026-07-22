Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Rheinmetall більш ніж удвічі збільшить виробництво пороху через війну в Україні

22 липня 2026, 10:17
Rheinmetall більш ніж удвічі збільшить виробництво пороху через війну в Україні
Масове використання Україною боєприпасів суттєво вичерпало запаси Німеччини та союзників.

Компанія Rheinmetall планує до 2028 року збільшити виробництво пороху на заводі поблизу Мюнхена більш ніж удвічі, щоб подолати дефіцит боєприпасів, спричинений війною росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Rheinmetall збільшить річний обсяг виробництва пороху на заводі в Ашау-на-Інні до 4 200 метричних тонн, а також наростить виробництво порохових зарядів до понад мільйона одиниць. Компанія інвестує близько €350 млн у завод в Ашау, майже подвоївши кількість працівників до 1 300 осіб, а також €300 млн у три порохові заводи у швейцарському Віммісі та іспанських Мурсії і Бургосі.

"Самозабезпечення має вирішальне значення, особливо щодо пороху, який виробляють лише кілька виробників у світі", – заявив генеральний директор Армін Паппергер. До 2030 року Rheinmetall планує виробляти 20 тис. тонн пороху щорічно для Збройних сил Німеччини, НАТО та замовників ЄС.

Масове використання Україною боєприпасів суттєво вичерпало запаси Німеччини та союзників, що спричинило стрімке нарощування виробництва. У Європі є лише кілька виробників пороху – серед них Rheinmetall, французька Eurenco SA та норвезько-шведська Nammo AS.

НімеччинабоєприпасиRheinmetallпорох

Останні матеріали

ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Вісь некомпетентності. Як США з
Політика
Вісь некомпетентності. Як США з "непогрішним" Ізраїлем "відкрили" Ормузьку протоку – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2026, 12:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється