У Капітолії готують зустріч Зеленського зі 100 сенаторами США

Зустріч проходитиме на тлі просування законопроєкту про жорсткіші санкції щодо росії.

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч із повним складом Сенату США під час свого візиту до Вашингтона. За даними ЗМІ, запрошення отримали всі 100 американських сенаторів, а переговори відбудуться на тлі розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти росії.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, зустріч запланована на вівторок о 18:00 за місцевим часом (01:00 середи за Києвом) у будівлі Капітолія.

Переговори відбудуться в момент, коли Сенат США розглядає законопроєкт, який передбачає суттєве посилення санкцій проти рф та її торговельних партнерів у відповідь на триваючу війну проти України.

Як зазначає видання, Зеленський прибув до Вашингтона для участі в церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із ключових союзників України в Конгресі та співавтором законопроєкту про нові санкції проти росії. Однією з його останніх міжнародних зустрічей були переговори із Зеленським у Києві 10 липня.

Очікується, що санкційна ініціатива стане однією з головних тем зустрічі українського президента із сенаторами. Законопроєкт має широку двопартійну підтримку, а президент США Дональд Трамп, за даними видання, також підтримав документ і запропонував доповнити його положеннями про розширення санкцій проти Ірану та угруповання ''Хезболла''.

Журналісти нагадали, що протягом останніх місяців Володимир Зеленський неодноразово зустрічався з американськими законодавцями. Зокрема, у лютому він провів переговори з великою двопартійною делегацією сенаторів під час Мюнхенської конференції з безпеки, а також мав низку зустрічей під час попередніх візитів до Вашингтона.

Також Трамп зустрінеться із Зеленським і Нетаньягу.