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Трамп заявив, що запитає путіна про допомогу росії Ірану

27 липня 2026, 21:13
Трамп заявив, що запитає путіна про допомогу росії Ірану
Фото: Reuters
У Вашингтоні перевіряють інформацію про можливу участь рф у підтримці Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернеться дглави кремля путіна, щоб з’ясувати, чи справді москва допомагає Ірану у протистоянні зі Сполученими Штатами.

Про це американський глава держави сказав журналістам на борту президентського літака Air Force One. 

Трампа попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що росія нібито передає Ірану супутникові знімки американських військових баз на Близькому Сході для підготовки можливих атак.

У відповідь президент США заявив, що має намір перевірити цю інформацію та особисто обговорити її з путіним.

"Ми з’ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це путіна. Ми з’ясуємо", – сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що навіть якщо така допомога з боку росії мала місце, вона, за його словами, не мала суттєвого впливу на ситуацію, оскільки США завдали Ірану значної шкоди.

"Це не мало великого впливу. Ми добряче розгромили Іран", – заявив американський президент.

Раніше Трамп також повідомляв, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна і путіна щодо можливих поставок зброї Ірану.

Ще у березні стало відомо, що кремль передає Ірану супутникові знімки та поради для атак дронами.

 
РосіяСШАІранДональд Трамп

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