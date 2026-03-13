Bloomberg: кремль передає Ірану супутникові знімки та поради для атак дронами

росія передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів, свідчить розвідка.

російська розвідка, ймовірно, надає підтримку Ірану для проведення ударів у відповідь по США, Ізраїлю та їхніх союзниках у регіоні Перської затоки. Це, а також можливість китайської допомоги Тегерану, свідчать про зростаючу співпрацю між противниками Сполучених Штатів на тлі загрози ескалації конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією, отриманою від поінформованих осіб та даних американської й західної розвідок, росія наразі передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів. Основна мета – підтримка іранських контрударів по військах США у регіоні, зазначає видання.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що росія може допомагати Ірану у застосуванні ударних безпілотників під час атак на Близькому Сході. Про це він сказав після наради з британськими військовими у Лондоні, повідомляє The Guardian.

За словами Гілі, за деякими тактичними рішеннями Ірану у використанні дронів може стояти кремль.

"Я думаю, нікого не здивує, що за деякими тактичними діями Ірану, а можливо й за частиною його озброєнь, стоїть невидима рука владіміра путіна", – заявив міністр.

Британський генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив Гілі, що росія, ймовірно, поділилася з Іраном та його союзниками рекомендаціями щодо використання безпілотників. За його словами, іранські оператори почали застосовувати дрони на значно нижчій висоті, що ускладнює їхнє виявлення і перехоплення сучасними системами протиповітряної оборони.