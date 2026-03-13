Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Bloomberg: кремль передає Ірану супутникові знімки та поради для атак дронами

13 березня 2026, 09:06
Bloomberg: кремль передає Ірану супутникові знімки та поради для атак дронами
Джерело: zn.ua
росія передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів, свідчить розвідка.

російська розвідка, ймовірно, надає підтримку Ірану для проведення ударів у відповідь по США, Ізраїлю та їхніх союзниках у регіоні Перської затоки. Це, а також можливість китайської допомоги Тегерану, свідчать про зростаючу співпрацю між противниками Сполучених Штатів на тлі загрози ескалації конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією, отриманою від поінформованих осіб та даних американської й західної розвідок, росія наразі передає Ірану розвідувальну інформацію, включно із супутниковими знімками та тактичними рекомендаціями для використання дронів. Основна мета – підтримка іранських контрударів по військах США у регіоні, зазначає видання.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що росія може допомагати Ірану у застосуванні ударних безпілотників під час атак на Близькому Сході. Про це він сказав після наради з британськими військовими у Лондоні, повідомляє The Guardian.

За словами Гілі, за деякими тактичними рішеннями Ірану у використанні дронів може стояти кремль.

"Я думаю, нікого не здивує, що за деякими тактичними діями Ірану, а можливо й за частиною його озброєнь, стоїть невидима рука владіміра путіна", – заявив міністр.

Британський генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив Гілі, що росія, ймовірно, поділилася з Іраном та його союзниками рекомендаціями щодо використання безпілотників. За його словами, іранські оператори почали застосовувати дрони на значно нижчій висоті, що ускладнює їхнє виявлення і перехоплення сучасними системами протиповітряної оборони.

Ірандронирозвідкаросія окупанти

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється