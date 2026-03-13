США майже вичерпали запаси боєприпасів за два тижні війни з Іраном – FT

Це викликає занепокоєння щодо вартості конфлікту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа за майже два тижні війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси критично важливого озброєння, зокрема далекобійних ракет. Це викликає занепокоєння щодо вартості конфлікту та здатності країни швидко поповнювати власні арсенали.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, швидке виснаження запасів стосується сучасних крилатих ракет великої дальності "Томагавк". За підрахунками Центру міжнародних та стратегічних досліджень, США використали 168 таких ракет у перші 100 годин війни проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

Одне з джерел зазначило, що це "величезні витрати "Томагавків", і військово-морські сили США відчуватимуть їхні наслідки протягом кількох років.

Очікується, що найближчими днями Пентагон подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу США щодо додаткового фінансування військових потреб на суму до 50 мільярдів доларів. Водночас новий законопроєкт про виділення коштів на війну з Іраном може викликати політичні суперечки в Палаті представників і Сенаті.

Ймовірно, що частина законодавців від Демократичної партії виступить проти збільшення витрат Пентагону. Демократи неодноразово критикували Трампа за те, що він не звернувся до Конгресу по схвалення початку військової операції.

Сенаторка Ліза Мурковскі нагадала, що американська влада роками пояснювала Україні та європейським партнерам неможливість передавати більше озброєння через ризик виснаження власних запасів.

"З огляду на рівень запасів, які американські операції в Ірані витрачають щодня, у нас є всі підстави ставити питання про те, як ми справляємося з боєприпасами", — заявила вона.

Раніше в адміністрації Трампа оцінили витрати на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 мільярда доларів.