Зростання цін на нафту щодня приносить росії $150 млн – FT

До кінця березня російський уряд може отримати загалом 3,3–4,9 мільярда доларів додаткових надходжень.

Різке зростання світових цін на нафту на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном щодня приносить бюджету росії близько 150 мільйонів доларів додаткового доходу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на розрахунки галузевих аналітиків.

За їхніми оцінками, до кінця березня російський уряд може отримати загалом 3,3–4,9 мільярда доларів додаткових надходжень, якщо середня ціна на російські сорти нафти триматиметься на рівні 70–80 доларів за барель. Для порівняння, у лютому середня ціна російської нафти становила близько 45 доларів за барель.

Ведучий аналітик компанії Kpler, що спеціалізується на ринках сировини, Суміта Ритолія, вважає, що росія стане "головним переможцем" у новій війні на Близькому Сході.

"І це лише початок найбільшої енергетичної кризи в історії", — написав спеціальний представник президента росії Кірілл Дмітрієв у соцмережі X, коментуючи публікацію Financial Times.

Нагадаємо, влада США оголосила про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти — дозволено постачання нафти та нафтопродуктів, якщо вони були завантажені на судна до 12 березня. За даними Kpler, на 6 березня на танкерах перебувало близько 130 мільйонів барелів російської нафти, значна частина якої затрималася в дорозі через санкції.