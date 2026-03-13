Суперник Орбана намагається відвести виборчу дискусію від війни в Україні – Bloomberg

Він також стурбований, що росія може допомогти Орбану.

За місяць до виборів головний суперник угорського премʼєра Віктора Орбана Петер Мадяр провів серію мітингів у містах, де розташовуються заводи з виробництва батарей. Підприємства викликають суперечливу реакцію у суспільстві, а саме питання нашкодило рейтингу Орбана.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Мадяр прагне змістити наратив виборчої кампанії від антиукраїнських меседжів, якими користується Орбан. Минулого місяця вийшов звіт, у якому вказувалось, що уряд премʼєр-міністра не вжив жодних заходів, хоча роками знав про забруднення на заводі Samsung SDI на північ від Будапешта.

Мадяр викликав оплески натовпу в місті Іванча, де розташований завод південнокорейського виробника. Він пообіцяв створити національний наглядовий орган за "найсуворішими" екологічними та трудовими нормами для заводів, що виробляють акумулятори для електроавтомобілів. Пізніше він планує звернутися до виборців у місті Гед.

Угорщина за Орбана стала одним із найбільших виробників акумуляторів на душу населення у світі. Будапешт намагається підтримати економіку, яка з часів пандемії перебуває у рецесії. Кандидат від партії Мадяра "Тиса" взяв інтерв'ю у кількох колишніх працівників, які звинуватили Samsung в ухиленні від санкцій. У компанії заявили про "неправдиву та оманливу" інформацію.

Мадяр каже, що стурбований російською кампанією дезінформації, зокрема тим, що "Тиса" вважає підготовкою до потенційної операції під чужим прапором для збільшення підтримки Орбана. У ЗМІ детально описані плани, організовані кремлем, подібні до нещодавнього втручання у вибори в Румунії та Молдові.