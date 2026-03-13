Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Суперник Орбана намагається відвести виборчу дискусію від війни в Україні – Bloomberg

13 березня 2026, 10:29
Суперник Орбана намагається відвести виборчу дискусію від війни в Україні – Bloomberg
джерело facebook Péter Magyar
Він також стурбований, що росія може допомогти Орбану.

За місяць до виборів головний суперник угорського премʼєра Віктора Орбана Петер Мадяр провів серію мітингів у містах, де розташовуються заводи з виробництва батарей. Підприємства викликають суперечливу реакцію у суспільстві, а саме питання нашкодило рейтингу Орбана.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Мадяр прагне змістити наратив виборчої кампанії від антиукраїнських меседжів, якими користується Орбан. Минулого місяця вийшов звіт, у якому вказувалось, що уряд премʼєр-міністра не вжив жодних заходів, хоча роками знав про забруднення на заводі Samsung SDI на північ від Будапешта. 

Мадяр викликав оплески натовпу в місті Іванча, де розташований завод південнокорейського виробника. Він пообіцяв створити національний наглядовий орган за "найсуворішими" екологічними та трудовими нормами для заводів, що виробляють акумулятори для електроавтомобілів. Пізніше він планує звернутися до виборців у місті Гед.

Угорщина за Орбана стала одним із найбільших виробників акумуляторів на душу населення у світі. Будапешт намагається підтримати економіку, яка з часів пандемії перебуває у рецесії. Кандидат від партії Мадяра "Тиса" взяв інтерв'ю у кількох колишніх працівників, які звинуватили Samsung в ухиленні від санкцій. У компанії заявили про "неправдиву та оманливу" інформацію. 

Мадяр каже, що стурбований російською кампанією дезінформації, зокрема тим, що "Тиса" вважає підготовкою до потенційної операції під чужим прапором для збільшення підтримки Орбана. У ЗМІ детально описані плани, організовані кремлем, подібні до нещодавнього втручання у вибори в Румунії та Молдові.

вибориУгорщинавійна в УкраїніПетер Мадяр

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється