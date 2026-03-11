Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф готує таємну місію в Угорщині – FT

11 березня 2026, 12:51
рф готує таємну місію в Угорщині – FT
Фото: з вільного доступу
План розробило пов'язане з кремлем "Агентство соціального дизайну", що перебуває під санкціями.
росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції прем'єра Віктора Орбана та підірвати його головного суперника Петера Мадяра.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Адміністрація путіна схвалила пропозицію Агентства соціального дизайну: заповнити угорські соціальні мережі контентом, розробленим у росії, але поширювати через місцевих впливових осіб.
 
За даними FT, операцією, найімовірніше, керує Сергій Кирієнко - впливовий заступник керівника апарату путіна. Раніше він вже очолював подібні кампанії в інших країнах.Кампанія має дві цілі: підняти рейтинг Орбана та знищити репутацію його суперника - Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", яка випереджає "Фідес" в опитуваннях.
 
Орбана зображують "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою без зовнішньої підтримки". Також плануються "інформаційні атаки" проти "Тиси" - зі спробою показати партію як розірвану "некомпетентністю, розбратом та таємними цілями".
 
Агентство усвідомлює ризик: пряма підтримка з боку росії може зашкодити Орбану. Тому прямих контактів з угорським урядом немає.
 
"Втручаючись у виборчі наративи, слід враховувати, що пряма підтримка з боку росії може мати протилежний ефект", - йдеться у самій пропозиції.
 
Контент виглядатиме місцевим - адаптовані меми, відео, інфографіка та матеріали під угорську аудиторію. З лютого агентство моніторить угорські ЗМІ та аналітичні центри і вже відібрало близько 50 проорбанівських і 30 опозиційних акаунтів для поширення матеріалів. Різко активізувались в угорських соцмережах і антиукраїнські наративи.
 
Минулого тижня угорська влада затримала громадян України з готівкою та золотом. За даними видання, проорбанівський таблоїд Ripost.hu опублікував матеріал із підробленими зображеннями - і лише одна публікація у Facebook зібрала 130 000 реакцій за кілька днів, переважно від іноземних користувачів. Для угорського сегмента мережі це нетипово.
 
Окремо незалежне видання VSquare повідомило, що до посольства росії в Будапешті направили трьох офіцерів військової розвідки ГРУ. Мадяр закликав їх вислати та заявив: "росіяни, йдіть додому" - натякаючи на антикомуністичне повстання 1956 року.

 

