рф готує таємну місію в Угорщині – FT

росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції прем'єра Віктора Орбана та підірвати його головного суперника Петера Мадяра.

Адміністрація путіна схвалила пропозицію Агентства соціального дизайну: заповнити угорські соціальні мережі контентом, розробленим у росії, але поширювати через місцевих впливових осіб.

За даними FT, операцією, найімовірніше, керує Сергій Кирієнко - впливовий заступник керівника апарату путіна. Раніше він вже очолював подібні кампанії в інших країнах.Кампанія має дві цілі: підняти рейтинг Орбана та знищити репутацію його суперника - Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", яка випереджає "Фідес" в опитуваннях.

Орбана зображують "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою без зовнішньої підтримки". Також плануються "інформаційні атаки" проти "Тиси" - зі спробою показати партію як розірвану "некомпетентністю, розбратом та таємними цілями".

Агентство усвідомлює ризик: пряма підтримка з боку росії може зашкодити Орбану. Тому прямих контактів з угорським урядом немає.

"Втручаючись у виборчі наративи, слід враховувати, що пряма підтримка з боку росії може мати протилежний ефект", - йдеться у самій пропозиції.

Контент виглядатиме місцевим - адаптовані меми, відео, інфографіка та матеріали під угорську аудиторію. З лютого агентство моніторить угорські ЗМІ та аналітичні центри і вже відібрало близько 50 проорбанівських і 30 опозиційних акаунтів для поширення матеріалів. Різко активізувались в угорських соцмережах і антиукраїнські наративи.

Минулого тижня угорська влада затримала громадян України з готівкою та золотом. За даними видання, проорбанівський таблоїд Ripost.hu опублікував матеріал із підробленими зображеннями - і лише одна публікація у Facebook зібрала 130 000 реакцій за кілька днів, переважно від іноземних користувачів. Для угорського сегмента мережі це нетипово.

Окремо незалежне видання VSquare повідомило, що до посольства росії в Будапешті направили трьох офіцерів військової розвідки ГРУ. Мадяр закликав їх вислати та заявив: "росіяни, йдіть додому" - натякаючи на антикомуністичне повстання 1956 року.