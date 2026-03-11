Німеччина дає Україні €200 млн на захист від російських бомбардувань

Гроші передадуть цими днями.

Берлін надає Україні додаткові 200 млн євро на розвідувальні дрони та цивільний захист. За її словами, ці кошти допоможуть краще убезпечити людей та критично важливу інфраструктуру від російських атак.

Про це повідомила президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді.

"Не можна, щоб жодна демократія звикала до того, що сусідня держава заперечує їй право на існування", — заявила вона.

Вона пояснила, що саме тому Німеччина підтримує Україну у політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій сферах. За словами Кльокнер, рішення про подальшу допомогу, включно з гарантіями безпеки, ухвалює Бундестаг, і саме парламент несе за них відповідальність.