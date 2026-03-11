Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина дає Україні €200 млн на захист від російських бомбардувань

11 березня 2026, 13:31
Німеччина дає Україні €200 млн на захист від російських бомбардувань
Фото: з вільного доступу
Гроші передадуть цими днями.
Берлін надає Україні додаткові 200 млн євро на розвідувальні дрони та цивільний захист. За її словами, ці кошти допоможуть краще убезпечити людей та критично важливу інфраструктуру від російських атак.
 
Про це повідомила президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді.
 
"Не можна, щоб жодна демократія звикала до того, що сусідня держава заперечує їй право на існування", — заявила вона. 
 
Вона пояснила, що саме тому Німеччина підтримує Україну у політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій сферах. За словами Кльокнер, рішення про подальшу допомогу, включно з гарантіями безпеки, ухвалює Бундестаг, і саме парламент несе за них відповідальність.
 
"Рішення з цього приводу розглядаються в парламенті, і відповідальність за них несе німецький Бундестаг", — додала вона.
 
Президентка Бундестагу зазначила, що Україна сьогодні бореться не лише за свої кордони, а й за принципи, на яких побудована сучасна Європа. 
 
"Україна бореться за ідею людської гідності та універсальних прав людини. Для російського президента важлива лише влада… Цими днями Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист проти російського терору бомбардуваннями. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів та цивільного захисту, щоб була можливість більше захистити людей та убезпечити життєво важливу інфраструктуру", — наголосила вона. 
 
Кльокнер додала, що "Європа вчиться в України у технологічному та організаційному плані, а також у плані стійкості. Ви зберегли можливості, які мають значення для НАТО і безпеки Європи". Вона також підкреслила важливість української експертизи у виробництві дронів та захисті від них. 
 
"Ми, як Німеччина, співпрацюємо з вами в цьому контексті і потребуємо вашої експертизи, виробленої в цих важких умовах", — підкреслила вона. 

 

війна в УкраїніНімеччинаросія окупанти

Останні матеріали

Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється