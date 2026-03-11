Литва запровадить заборону на в'їзд для росіян, які воювали проти України

Йдеться про сотні тисяч осіб.

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович повідомив, що Литва у співпраці з Естонією готується розпочати формування списку росіян, які воювали в Україні. Їм буде заборонено в'їзд до країни.

"Список російських військових, які воювали проти України, вже почали формувати. Це національна ініціатива: Естонія вже розпочала, а ми зараз визначаємо, коли хто і яким чином зможе вводити дані, оскільки це трудомістка робота", — заявив Владислав Кондратович.