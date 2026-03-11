Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські військові завдали ударів по нафтобазах і складах росіян

11 березня 2026, 15:57
Фото: Генштаб ЗСУ
Під ударом також був зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

Українські військові 10–11 березня атакували російські нафтобази в Бердянську (Запорізька область) та біля Джанкоя й Азовського (Крим).

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Під ударом також був командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (ТОТ Донецької області) та зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, українські військові вдарили по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів росіян. Зокрема, постраждали склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар'янівки і Пришиба та склад БпЛА в районі Новозлатополя Запорізької області.

Українські війська били й по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська і Кузнецівки.

КримвійнаЗапорізька областьЗСУнафтобазаатака на рф

